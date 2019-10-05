Премиум бесплатно, бесконечный интернет, отключение рекламы в приложениях на Андроиде и многое другое

Премиум бесплатно, бесконечный VPN, отключение рекламы в приложениях, скачивание платных прог и игр бесплатно на Андроиде все это и многое другие вы можете сделать если скачаете два приложения на ваш Андроид смартфон или планшет. Кнопка скачать есть выше или ниже этой статьи.

Hack App Data

Программа которая может многое даже без рут прав, она позволяет изменять настройки Андроид приложений. Например, я могу с помощью данной программы:

Отключить рекламу

Накрутить мегабайты в VPN

Накрутить показатели в играх

Изменить многие параметры в играх

Получить премиум вещи в играх



Сделать из бесплатной программы премиум/про версию

И многое другое, включайте фантазию

Устанавливаете программу, запускаете ее, выбираете приложение которое нужно изменить, переходите в раздел Preference (изменяемая программа должна быть выгружена из памяти). Меняете значения в конфигурационных файлах программы и получаете нужный результат. Легко поддаются изменению старые версии программ!

Подробнее о том как пользоваться приложением Hack App Data можете глянуть в этом видео:

Lucky Patcher

C этой прогой все проще, но обязательно нужны рут права на смарте, как их получить смотрите ниже:





Имея рут на смарфоне права вы можете:

Пропатчить приложение чужим пользовательским патчем

Удалить проверку лицензии

Удалить рекламу

Пропатчить приложение для InApp и LVL эмуляции

Изменить компоненты приложения

Создать измененный APK и использовать его на других устройствах

Патчить приложение при загрузке

Клонировать приложение

Удалить покупки в приложении

Заморозить приложение

Перенести приложение в системную папку

Сделать резервную копию приложения

Одексировать приложение

Переустановить приложение



В общем выбираете нужное вам действие и патчите приложение, подробнее в видео выше.