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Премиум бесплатно, бесконечный интернет, отключение рекламы в приложениях на Андроиде и многое другое
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Премиум бесплатно, бесконечный VPN, отключение рекламы в приложениях, скачивание платных прог и игр бесплатно на Андроиде все это и многое другие вы можете сделать если скачаете два приложения на ваш Андроид смартфон или планшет. Кнопка скачать есть выше или ниже этой статьи.
Hack App Data
Программа которая может многое даже без рут прав, она позволяет изменять настройки Андроид приложений. Например, я могу с помощью данной программы:
Устанавливаете программу, запускаете ее, выбираете приложение которое нужно изменить, переходите в раздел Preference (изменяемая программа должна быть выгружена из памяти). Меняете значения в конфигурационных файлах программы и получаете нужный результат. Легко поддаются изменению старые версии программ!
Подробнее о том как пользоваться приложением Hack App Data можете глянуть в этом видео:
Lucky Patcher
C этой прогой все проще, но обязательно нужны рут права на смарте, как их получить смотрите ниже:
Имея рут на смарфоне права вы можете:
В общем выбираете нужное вам действие и патчите приложение, подробнее в видео выше.
Теперь вы знаете как получить все плюшки андроид приложений совершенно бесплатно, если вы нашли что то интересное, пишите о этом комментариях думаю другим будет интерсно.
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