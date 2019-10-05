Главная » Файлы » Скачать программы

Премиум бесплатно, бесконечный интернет, отключение рекламы в приложениях на Андроиде и многое другое

Скачать

Премиум бесплатно, бесконечный VPN, отключение рекламы в приложениях, скачивание платных прог и игр бесплатно на Андроиде все это и многое другие вы можете сделать если скачаете два приложения на ваш Андроид смартфон или планшет. Кнопка скачать есть выше или ниже этой статьи.

Hack App Data

Программа которая может многое даже без рут прав, она позволяет изменять настройки Андроид приложений. Например, я могу с помощью данной программы:

  • Отключить рекламу
  • Накрутить мегабайты в VPN
  • Накрутить показатели в играх
  • Изменить многие параметры в играх
  • Получить премиум вещи в играх
  • Сделать из бесплатной программы премиум/про версию
  • И многое другое, включайте фантазию

Устанавливаете программу, запускаете ее, выбираете приложение которое нужно изменить, переходите в раздел Preference (изменяемая программа должна быть выгружена из памяти). Меняете значения в конфигурационных файлах программы и получаете нужный результат. Легко поддаются изменению старые версии программ!

Подробнее о том как пользоваться приложением Hack App Data можете глянуть в этом видео:

Lucky Patcher

C этой прогой все проще, но обязательно нужны рут права на смарте, как их получить смотрите ниже:


Имея рут на смарфоне права вы можете:

  • Пропатчить приложение чужим пользовательским патчем
  • Удалить проверку лицензии
  • Удалить рекламу
  • Пропатчить приложение для InApp и LVL эмуляции
  • Изменить компоненты приложения
  • Создать измененный APK и использовать его на других устройствах
  • Патчить приложение при загрузке
  • Клонировать приложение
  • Удалить покупки в приложении
  • Заморозить приложение
  • Перенести приложение в системную папку
  • Сделать резервную копию приложения
  • Одексировать приложение
  • Переустановить приложение

В общем выбираете нужное вам действие и патчите приложение, подробнее в видео выше.

Теперь вы знаете как получить все плюшки андроид приложений совершенно бесплатно, если вы нашли что то интересное, пишите о этом комментариях думаю другим будет интерсно.
Категория: Скачать программы | Добавил: | Теги: патчинг, андроид, Приложения, APK
Просмотров: 14119 | Загрузок: 3418 | Комментарии: 14 | Рейтинг: 4.2/10
Всего комментариев: 141 2 »
avatar
0Спам
13 goodmanrocket • 12:22, 20.10.2019
Во всех остальных случаях работает все нормально.. Павел, на смартфоне Моторола не работает. и не будет работать. увы.
avatar
0
14 Спец-комп • 14:26, 20.10.2019
тот который леново? Все пашет спокойно!
avatar
0Спам
12 yeleukenovruslan • 21:15, 10.10.2019
и у меня тоже
avatar
0Спам
11 androidadder • 22:01, 09.10.2019
А вам тут никто и не поможет. Идите в профильную ветку на 4pda.ru А вообще разрешите приложению доступ к ресурсам телефона.
avatar
0Спам
10 manyatko63 • 20:25, 06.10.2019
angry angry
avatar
0Спам
9 manyatko63 • 20:24, 06.10.2019
preference пишет cannot get access to read files
не работает,просит пароль
avatar
0
7 Спец-комп • 14:22, 06.10.2019
На смартфонах сяоми и хуавей не пашет. На 9  Андроиде нужен магиск обязательно! Во всех остальных случаях работает все нормально.
avatar
0Спам
5 gribinikvv • 10:38, 06.10.2019
Не работает.
На всех приложениях (старых и новых) пишет пишет "cannot get access to read files!"
А так хотелось шары. cool
avatar
0Спам
4 GORGULER • 23:39, 05.10.2019
тоже нет доступа cry
avatar
0Спам
3 adulov2007 • 22:11, 05.10.2019
preference пишет cannot get access to read files
таже фигня nocomp
avatar
0Спам
2 svetik01k • 21:27, 05.10.2019
Android-AppCare/LuckyPatcher.7cb8f, Android Lucky Patcher (PUA), Trojan.AndroidOS.dav Вирус тотал выдает вот такие предостережения... Что это?
avatar
0
8 Спец-комп • 14:23, 06.10.2019
Прога изменяет другие проги! Это нормально
1-10 11-11
Войдите:
avatar