Програма для в3л0ma игр!

На этой странице вы можете скачать программу которой можно в3л0maть любую игру! И сейчас я расскажу как это сделать. Качаем программу и устанавливаем ее на компьютер, установку нужно обязательно выполнить от имени администратора. Запускаем программу, тоже, обязательно, от имени администратора, в ином случае нормальная работа программы не гарантируется. Соглашаемся с условиями лицензионного соглашения. Для всех нужд можно использовать бесплатную версию программы.

В строке Выбери процесс, выбираем процесс с игрой которую вы хотите взломать:

Далее, заходим в игру и смотрим то что хотим взломать, точнее изменить значение на другое. Например, мы хотим увеличить количество бабла в игре. Допустим у вас сейчас есть 1000 золота в игре. Значит в программе нужно поискать в процессе с игрой значение 1000/ Нажимаем кнопку искать в поле значение равно вводим 1000:

Далее программа сканирует память приложения и находит все значения которые равные 1000. Дальше в игре вам нужно изменить значение денег на любое другое, например что продать или купить, в общем поменять значение. Допустим мы что купили и значение стало 980 золота, значит нам нужно отсеять значения и теперь уже ввести 980 в отсеивании:



Дальше просто, нужно получить одно или несколько значений в поле адресов, если после первого отсеивания не получилось получить один или несколько адресов, то шаг отсеивания нужно повторить несколько раз. Когда останется одно значение, нужно будет перенести это значение в таблицу и задать нужно вам значение золота, для данного случая я написал 999999:

Вот и все в игре мы получили 999999 золота ). Выглядеть это будет так: Таким же образом можно изменять любой параметр в игре: деньги, ресурсы, сила, очки умений и так далее. Любой параметр в игре можно изменить на тот который вам нужен. Главное найти нужно значение в памяти игры и изменить его! Ну а более подробно о том ка пользоваться данной программой я покажу в видео, в видео я раскажу и о других возможностях программы ArtMoney. Видео по в3л0my любой игры:

Теперь вы знаете все, но хочу предупредить что не стоит взламывать все параметры в игре, после взлома играть станет просто не интересно. Например я взламываю только то что нужно долго и монотонно собирать в игре. Что бы не тратить время на сбор денег и ресурсов я ставлю себе те значения которых мне хватит на всю игру.

Взлом игр на Андроиде После того как я выпустил видео о взломе компьютерных игр, в комментариях под видео все начали просить что бы я выпустил видео о том как взломать игры на Андроиде. Показываю, для этого нам нужно скачать GameGuardian APK для андроида или можете поискать эту программу на сайте 4pda. принцип работы такой же как и у программы ArtMoney. Для корректной работы программы на вашем андроиде должен быть рут! Без рута не удастся взломать большую часть игр. Устанавливаем программу и даем ей рут права. В игре находим число которое нам нужно изменить, переключаемся на программу и находим это значение. Далее, в игре изменяем нужную нам цифру на другое значение, а в программе делаем отсев. Делаем несколько отсевов пока не найдем несколько значений DWORD и меняем это значение на то что нам нужно. Все у вас есть нужное вам количество денег ресурсов или того что вы изменили.

Видео по в3л0my любой игры на Андроиде:

Теперь вы знаете два способа взламывать игры на компьютере и Андроиде. Если просмотров этих видео будет много, то я сделаю видео о том, как взламывать онлайн игры, это сложно но возможно )))



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