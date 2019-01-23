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Програма для в3л0ma игр!

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На этой странице вы можете скачать программу которой можно в3л0maть любую игру! И сейчас я расскажу как это сделать.

Качаем программу и устанавливаем ее на компьютер, установку нужно обязательно выполнить от имени администратора. Запускаем программу, тоже, обязательно, от имени администратора, в ином случае нормальная работа программы не гарантируется. Соглашаемся с условиями лицензионного соглашения. Для всех нужд можно использовать бесплатную версию программы.

В строке Выбери процесс, выбираем процесс с игрой которую вы хотите взломать:


Далее, заходим в игру и смотрим то что хотим взломать, точнее изменить значение на другое. Например, мы хотим увеличить количество бабла в игре. Допустим у вас сейчас есть 1000 золота в игре. Значит в программе нужно поискать в процессе с игрой значение 1000/ Нажимаем кнопку искать в поле значение равно вводим 1000:


Далее программа сканирует память приложения и находит все значения которые равные 1000. Дальше в игре вам  нужно изменить значение денег на любое другое, например что продать или купить, в общем поменять значение. Допустим мы что купили и значение стало 980 золота, значит нам нужно отсеять значения и теперь уже ввести 980 в отсеивании:



Дальше просто, нужно получить одно или несколько значений в поле адресов, если после первого отсеивания не получилось получить один или несколько адресов, то шаг отсеивания нужно повторить несколько раз. Когда останется одно значение, нужно будет перенести это значение в таблицу и задать нужно вам значение золота, для данного случая я написал 999999:


Вот и все в игре мы получили 999999 золота ). Выглядеть это будет так:

Таким же образом можно изменять любой параметр в игре: деньги, ресурсы, сила, очки умений и так далее. Любой параметр в игре можно изменить на тот который вам нужен. Главное найти нужно значение в памяти игры и изменить его! Ну а более подробно о том ка пользоваться данной программой я покажу в видео, в видео я раскажу и о других возможностях программы ArtMoney.

Видео по в3л0my любой игры:


Теперь вы знаете все, но хочу предупредить что не стоит взламывать все параметры в игре, после взлома играть станет просто не интересно. Например я взламываю только то что нужно долго и монотонно собирать в игре. Что бы не тратить время на сбор денег и ресурсов я ставлю себе те значения которых мне хватит на всю игру.

Взлом игр на Андроиде

После того как я выпустил видео о взломе компьютерных игр, в комментариях под видео все начали просить что бы я выпустил видео о том как взломать игры на Андроиде. Показываю, для этого нам нужно скачать GameGuardian APK для андроида или можете поискать эту программу на сайте 4pda. принцип работы такой же как и у программы ArtMoney. Для корректной работы программы на вашем андроиде должен быть рут! Без рута не удастся взломать большую часть игр. Устанавливаем программу и даем ей рут права. В игре находим число которое нам нужно изменить, переключаемся на программу и находим это значение. Далее, в игре изменяем нужную нам цифру на другое значение, а в программе делаем отсев. Делаем несколько отсевов пока не найдем несколько значений DWORD и меняем это значение на то что нам нужно. Все у вас есть нужное вам количество денег ресурсов или того что вы изменили.

Видео по в3л0my любой игры на Андроиде:


Теперь вы знаете два способа взламывать игры на компьютере и Андроиде. Если просмотров этих видео будет много, то я сделаю видео о том, как взламывать онлайн игры, это сложно но возможно )))
Категория: Скачать программы | Добавил:
Просмотров: 65895 | Загрузок: 26073 | Комментарии: 9 | Рейтинг: 3.9/12
Всего комментариев: 9
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9 yakhyaev_arsen • 10:47, 23.12.2019
как тут получить вип ?
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8 misha08011991 • 16:50, 15.11.2019
Компьютерную это понятно, а серверные игры возможно взломать?
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7 kolaidahikolay • 21:51, 12.10.2019
Здесь я могу спокойно качать всякие проги не волновhаться, что я скачаю вирус)) good :good:
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6 miheialik • 18:22, 25.06.2019
В PES2013 не работает. angry angry angry
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5 jekejeke2018 • 14:18, 23.06.2019
Мне лучше подходит чит энджин!
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4 fnfyfptdbx • 09:07, 19.04.2019
Чисто мой совет, лучше использовать программу CHEAT ENGINE 6.2 и выше, так как программа может не только менять значения но и файлы игры...
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3 blondin • 11:23, 31.01.2019
Как бы то не было, но за прогу тебе Паша мой респект!!!!! good good
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1 gloomgofire • 22:20, 23.01.2019
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Не взламывайте онлайн игры и особенно игры в стиме, иначе прилетит бан. Особенно найдутся умники которые накрутят себе бабла в гта онлайн и удивятся почему мне прилетел бан???
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2 blondin • 11:21, 31.01.2019
Спасибо за предупреждение! А главная потребность именно в тех играх ))))) Вот к примеру, я завис в Hidden Cшен, а там для реальных успехов требуются "Рубины".... вот и приходится "карячится", что глаза становятся как у рыбы телескоп... а дают 1 рубин при поднятии в уровне ))))) Обидно (((( Но за инфу гранд мерси!
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