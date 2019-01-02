FixWin 10 - скачать, устраняем ошибки Windows 10.

FixWin для Windows 10: устраняет все проблемы существующие на данный момент с Windows 10 . FixWin 10 для Windows 10 портативная бесплатная программа, которая позволяет исправить и удалить проблемы и неприятности в Windows 10. Новый релиз FixWin имеет обновленный пользовательский интерфейс для Windows 10 и включает новый раздел, программа обновлена 3.04.2016. Интерфейс программы разбит на 6 вкладок: Проводник (Explorer): Исправление ошибок возникающих в проводнике. Интернет и связь ( Internet & Connectivity): Исправление ошибок которые связаны с работой интернета и сети.

Windows 10: этот новый раздел предлагает исправить несколько новых ошибок: Сброс настроек Win10. Если настройки не запускается или высвечивается какая либо ошибка

Исправление ошибок в меню "ПУСК"



Исправление работы Wi-Fi если он не работает после обновления до Windows 10

Исправление ошибок обновления Windows



Исправление ошибок магазина Windows. Перерегистрация всех приложений из магазина



Исправление ошибок открытия офисных документов после обновления до Windows 10



Восстановление работы .EXE файлов и исправление WerFault.exe ошибок приложений. Панель управления ( System Tools): Исправление встроенных инструментов в панели управления. Новое расширение - Сведения о системе, вкладка отображает некоторые дополнительные сведения о вашей системе: Число потоков в процессора

Количество логических процессоров (ядер)



Максимальное разрешение экрана

Максимальная частота обновления и др. Средства устранения неполадок ( Troubleshooters): этот раздел предоставляет ссылки на средства устранения неполадок и ссылки для скачивания четырех средства устранения неполадок от самой Microsoft. Дополнительные исправления ( Additional Fixes): предлагает несколько других исправлений для Windows 10.

Смотрим видео с переводом всех функций.

Перевел все надписи в программе в их порядке, поможет тем кто в английском ни бум-бум. Сам перевод: Проводник



Пропала иконка корзины.

Лечение ошибок WerFault и WerMgr. Зависание памяти или память не может быть WRITE/READ

Пропала панель управления или ее скрыл вирус.

Иконка корзины не обновляется.

Не запускается рабочий стол.

Не отображаются иконки в проводнике.

Сброс корзины до стандартных настроек.

Не определяется CD/DVD привод.

Ошибка Class not registered в проводнике и в IE.

Не работает отображение скрытых файлов и папок.



Интернет и подключения



Не работает контекстное меню в IE.

Не подключения к интернету проблемы с протоколом TCP\IP.

Проблемы с определением DNS, очистка кэша DNS.

Ошибки обновления Windows.

Ошибки с Фаерволом Windows. Сброс настроек Фаервола.

Сброс IE на стандартные настройки.

Появления ошибок выполнения во время серфинга по интернету в IE.

Оптимизация работы IE.

Пропали настройки дополнительно в IE.

Восстановление стека Winsock.



Windows 10



Проблемы с компонентами Windows Store.

Сброс настроек программ которые установлены через магазин.

Отключение ОнДрайв.

Не работает меню ПУСК.

Не работает Wi-Fi после обновления до 10.

Обновления завершаются с ошибкой.

Проблемы с загрузкой приложений через магазин.

Ошибка мол якобы приложение не установлено через Магазин.

Магазин не открывается \ не запускается.



Панель управления и системные настройки



Диспетчер задач требует прав админа или не запускается.

Командная строка требует прав админа или не запускается.

Реестр требует прав админа или не запускается.

Отключена возможность редактировать групповые политики безопасности.

Сброс настроек поиска и Кортаны.

Восстановление требует прав админа или не запускается.

Диспетчер устройств работает не коректно или показывает не все устройства.

Восстановление защитника.

Панель уведомления и обеспечения безопасности не работают.

Сброс затишных настроек Windows до заводских.



Информация по устранению ошибок.

Там туча ссылок на английские ресурсы, переводить не стал) Кто планирует туда пойти, тот поймет что там написано.



Другие настройки



Включить режим гибернации.

Восстановление работы липучек.

Не работают режимы аэро.

Проблемы с иконками на рабочем столе.

Восстановление работы проводника в окне.

Отключение уведомлений.

Разблокировка доступа к WSH.

Исправление ошибок с открытием офисных документов после обновления до 10.

Восстановление образа чтения при ошибке.

Восстановление работы Windows медиа плеера.

Как использовать FixWin 10 Сначала мы советуем запустить средство проверки системных файлов. Сделать это можно в режиме восстановления, восстановление с помощью командной строки. Запустите команду sfc /scannow проверьте и замените любые поврежденные системные файлы Windows. Это займет 5-10 минут. Если потребуется, перезагрузите компьютер. Если вы столкнулись с проблемами, касающимися магазина Windows или приложений из магазина, повторно зарегистрируйтесь в магазине приложений.

Если вы столкнулись с основными проблемами в Windows 10, запустите команду dism в командной строке от имени администратора, это утилита для восстановления образов системы Windows.



Создайте точку восстановления системы . В случае каких либо проблем вы всегда сможете откатится на эту точку восстановления. Когда будет создана точка восстановления, исправьте ошибки и перезагрузите компьютер. После перезагрузки проверьте были ли исправлены ошибки, если ошибки остались, то вы имеете возможность восстановления из точки восстановления. Если вы хотите узнать, что делает каждое исправление, нажмите на ‘?‘ Если знаете английски то сможете подробно узнать что именно исправляет данный фикс.

Некоторые проблемы возможно исправить только через командную строку.

Некоторые антивирусы могут ложно срабатывать, программа чистая 100%, для параноиков - просто не качайте.

FixWin 10 для Windows 10, была протестирована на оригинальной Windows 10, 32 и 64-разрядных версиях. FixWin, может не работать на модифицированных образах Windows (сборках, репаках). Если у вас возникли вопросы пищите их в комментариях.



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