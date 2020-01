Реаниматор Windows на все случаи жизни

Для оживления Windows можно использовать множество различных методик. Одна из них это восстановление с помощью реаниматора/Live CD/DVD/USB. Который вы здесь скачаете.

Представляю вашему вниманию русскую версию WinPE 10 Sergei Strelec x86/x64. Данный реаниматор можно использовать для восстановления Windows, диагностики компьютера, установки Windows, создания бекапов, удаления вирусов и многого другого. Кроме того его можно записать на диск или на USB флешку/носитель. Более подробную информацию о WinPE 10 можно получить на сайте http://sergeistrelec.ru. Там же есть FAQ где вы можете получить все ответы на ваши вопросы по реаниматору. Так же я покажу как интегрировать в него все что может понадобится для восстановления или установки любой Windows. В реаниматор я добавлю драйвер пак, сборник программ и образы всех ОС Windows.

Подробнее смотрите в видео:

Список уже интегрированных программ в реаниматор: Бэкап и восстановление Acronis True Image 2017

Acronis Universal Restore

Active Disk Image Professional

R-Drive Image

StorageCraft Recovery Environment

Ghost

Paragon Hard Disk Manager 15 Premium

TeraByte Image For Windows

AOMEI Backupper

Drive SnapShot

Macrium Reflect

Жесткий диск Управление дисками, системное

Acronis Disk Director 12.0

EASEUS Partition Master 10.8 WinPE Edition (Русская версия WYLEK)

Paragon Hard Disk Manager 15 Premium

MiniTool Partition Wizard Server

AOMEI Partition Assistant

Macrorit Disk Partition Expert

IM-Magic Partition Resizer

Eassos PartitionGuru

Defraggler

Auslogic Disk Defrag

HDD Low Level Format Tool

HD Tune Pro

Check Disk GUI (Rus)

Victoria

HDD Regenerator 2011 (Eng)

HDDScan

Hard Disk Sentinel Pro

Active KillDisk

Western Digital Data LifeGuard Diagnostics

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark

Другие программы AIDA64 Extreme 5.75.

BlueScreenView

Active Password Changer

Reset Windows Password

UltraISO Premium 9.6.5

Total Commander 8.52

Редактор реестра (х86/64) (Rus)

Registry LoaderPE

Autoruns

FastStone Capture

IrfanView

STDU Viewer (Rus)

BOOTICE

Unlocker

7-ZIP (Rus)

WinNTSetup

Check Device

Double Driver

Imagex

GImageX

Opera 34 (Rus)

Opera 12 (Rus)

QtWeb Browser

Download Master

Qupzilla

PENetwork

Media Player Classic (Rus)

EasyBCD 2.3 (Rus)

SoftMaker Office (Rus)

MInstAll

TeamViewer

BurnInTest Professional



PerformanceTest 8.0

USB Safely Remove

Ammyy Admin

Fab's AutoBackup 4 Tech

ATTO Disk Benchmark

RWEverything

Far Manager

CPU-Z

Disk2vhd

PassMark MonitorTest



HWiNFO32 5.36

BitLocker



Средство восстановления Windows с инструментами DaRT

Восстановление данных: R-Studio 8.0

Active File Recovery

Active Partition Recovery

O&O DiskRecovery 9.0

MiniTool Power Data Recovery

Runtime GetDataBack for NTFS

Runtime GetDataBack for FAT

DM Disk Editor and Data Recovery

UFS Explorer Professional Recovery

Hetman Partition Recovery

EaseUS Data Recovery AdvancedPE

Скачать XP можно через этот торрент.



