Скачать андроид на компьютер

Всем привет сейчас вы узнаете как можно скачать и установить Андроид на компьютер. Я покажу два быстрых способа: установку Андроида второй операционной системой и установку эмулятора на Windows.

Это подойдет для слабых и старых компов, мы просто установим ОС Андроид второй системой вместе с Windows. Между Windows и Android можно будет переключатся при загрузке. Вам нужно скачать образ ОС и программу для установки RemixOS на компьютер:

Качайте нужную вам версию, для старых и слабых компов лучше 32 битку. Извлекаете папку из архива и запускаете файл Remix_OS_for_PC_installation_tool.exe В появившемся окне внизу выбираем путь к образу Remix OS ISO, он лежит в той же папке. Потом выбираете куда хотите установить андроид на диск или на флешку. Рекомендую создать отдельный диск для Андроида, минимум 10 гиг, максимум столько сколько вам нужно памяти на андроиде. Дальше выбрать носитель - букву диска или флешки и нажжать ОК для распаковки файлов Remix OS на диск/флешку. После распаковки файлов ван будет предложено перезагрузить ПК. После перезагрузки у вас появится загрузочное меню где можно будет выбрать необходимую для вас ОС, вашу или Remix OS. Если вы выберете загрузку Remix OS то придется подождать от пары до 10 минут полной установки Андроида.

После загрузки выберите Андлийский язык, пропустите подключение по вайфаю если у вас его нет, и подтвердите условия лицензионного соглашения. После загрузки Remix OS можно будет в настройках выбрать русский язык. И последнее что нужно сделать это активировать Play Market/Google Play. После активации можете устанавливать любые приложение из магазина. Так же можно качать приложения с сайта 4pda.



Установка эмулятора Андроида - Bluestacks

Второй способ намного проще, но для нормальной работы эмулятора вам понадобится мощный комп. На слабом компе будет лаги и глюки. Скачайте Bluestacks нажав на кнопку скачать внизу или вверху данной статьи. Будет скачан инсталятор. Запустите его от имени админа. Далее последует загрузка основной части проги и установка. Разработчик программы, рекомендует отключить антивирус что бы установка прошла успешно. Отключать или нет дело ваше. Но с антивирусом установка может не завершится вообще, либо потом, что будет не работать.

Потом опять все просто, подключаете учетную запись гугла и устанавливаете приложения с плей маркета или с сайта 4pda. Обратите внимание на то что программа по умолчанию устанавливается на диск "C", поэтому программа и все приложения в ней будут расходовать свободное место на диске!



Ну, а что бы все написанное здесь было более понятным я сделал видео: Как установить Андроид на компьютер двумя способами.



Теперь вы знаете как можно легко установить Андроид на компьютер двумя способами. Если вы знаете еще способы напишите о этом в комментариях. А еще есть старая и очень популярная статья о том как установить Андроид на компьютер.

