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Скачать андроид на компьютер

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Всем привет сейчас вы узнаете как можно скачать и установить Андроид на компьютер. Я покажу два быстрых способа: установку Андроида второй операционной системой и установку эмулятора на Windows.

установка андроид на компьютер

Установка андроида второй ОС - RemixOS

Это подойдет для слабых и старых компов, мы просто установим ОС Андроид второй системой вместе с Windows. Между Windows и Android можно будет переключатся при загрузке. Вам нужно скачать образ ОС и программу для установки RemixOS на компьютер:

Качайте нужную вам версию, для старых и слабых компов лучше 32 битку. Извлекаете папку из архива и запускаете файл Remix_OS_for_PC_installation_tool.exe В появившемся окне внизу выбираем путь к образу Remix OS ISO, он лежит в той же папке. Потом выбираете куда хотите установить андроид на диск или на флешку. Рекомендую создать отдельный диск для Андроида, минимум 10 гиг, максимум столько сколько вам нужно памяти на андроиде. Дальше выбрать носитель - букву диска или флешки и нажжать ОК для распаковки файлов Remix OS на диск/флешку. После распаковки файлов ван будет предложено перезагрузить ПК. После перезагрузки у вас появится загрузочное меню где можно будет выбрать необходимую для вас ОС, вашу или Remix OS. Если вы выберете загрузку Remix OS то придется подождать от пары до 10 минут полной установки Андроида.

скачать remix OS для ПК

После загрузки выберите Андлийский язык, пропустите подключение по вайфаю если у вас его нет, и подтвердите условия лицензионного соглашения. После загрузки Remix OS можно будет в настройках выбрать русский язык. И последнее что нужно сделать это активировать Play Market/Google Play. После активации можете устанавливать любые приложение из магазина. Так же можно качать приложения с сайта 4pda.

Установка эмулятора Андроида - Bluestacks

Второй способ намного проще, но для нормальной работы эмулятора вам понадобится мощный комп. На слабом компе будет лаги и глюки. Скачайте Bluestacks нажав на кнопку скачать внизу или вверху данной статьи. Будет скачан инсталятор. Запустите его от имени админа. Далее последует загрузка основной части проги и установка. Разработчик программы, рекомендует отключить антивирус что бы установка прошла успешно. Отключать или нет дело ваше. Но с антивирусом установка может не завершится вообще, либо потом, что будет не работать.

скачать Bluestacks

Потом опять все просто, подключаете учетную запись гугла и устанавливаете приложения с плей маркета или с сайта 4pda. Обратите внимание на то что программа по умолчанию устанавливается на диск "C", поэтому программа и все приложения в ней будут расходовать свободное место на диске!

Ну, а что бы все написанное здесь было более понятным я сделал видео: Как установить Андроид на компьютер двумя способами.

Теперь вы знаете как можно легко установить Андроид на компьютер двумя способами. Если вы знаете еще способы напишите о этом в комментариях. А еще есть старая и очень популярная статья о том как установить Андроид на компьютер.
Категория: Скачать программы | Добавил: | Теги: BlueStacks, эмулятор, ОС, андроид, remix os
Просмотров: 40744 | Загрузок: 6002 | Комментарии: 40 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 401 2 »
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39 denisfedorov262012 • 09:35, 07.04.2020
А де Memu play и Nox player?
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40 azazaandrey407 • 01:04, 19.04.2020
а это вообще не относится к этой статье
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37 baga3vat • 12:23, 13.02.2020
как удалить remix os из меню загрузки
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38 Спец-комп • 14:48, 13.02.2020
Восстановить стандартный загрузчик.
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33 tataltlala • 12:03, 09.01.2020
у меня просит отключить безопасную загрузку прежде чем начать установку. Что за загрузка и где ее отключить?
wacko
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35 Спец-комп • 14:37, 09.01.2020
Смотря какой браузер.
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31 nissanskyline18393 • 14:12, 21.10.2019
Здравствуйте. Установил себе RemixOS на внешний жёсткий диск. Беда в том что он не запускается. Я больше 40 минут ждал запуска. Зависает на логотипе RemixOS и все. Пробовал и 32 и 64 битную. Результат один. Комп не старый. У меня Intel core i3 и видюха nvideo gforce gt710и 8gb оперативки. Как его запустить?
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32 Спец-комп • 16:08, 21.10.2019
попробуйте диск форматнуть в FAT32 и на таком железе стартануть должно макс за 5 мин
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29 kamys181818 • 18:17, 19.10.2019
у меня просит отключить безопасную загрузку прежде чем начать установку. Что за загрузка и где ее отключить?
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30 Спец-комп • 19:35, 19.10.2019
где это просит?
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34 tataltlala • 12:05, 09.01.2020
когда нажимаешь ок в программе пишет это
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36 Спец-комп • 14:39, 09.01.2020
В БИОСе что ли? В БИОСе нужно отключить EFI режим или перевести загрузчик в легаси мод
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27 aiss • 00:47, 05.10.2019
Павел спасибо тебе за предоставленный обзор. Все получилось, правда со второго раза. Теперь у меня две виндовс 10-ка и 7-ка и Remix OS. Все работает. Чесно сказать ожидал худшего результата. Лучше эмуляторов? Да, однозначно!
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24 don-moy81 • 12:26, 04.10.2019
ну как видишь у многих не запускается не 32 не 64 , есть повод сделать ещё одно видео о решении проблем , люди выше писали по часу-два ждали а я так вообще на ночь оставлял и без изменений , ноут у меня не мощный но некоторые игрушки тянет так что не в железе проблема я думаю ))).
Павел ждём(жду) видео о решении проблемы!!! cool
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25 Спец-комп • 12:32, 04.10.2019
К сожалению я не  могу знать всего, если установка подвисает есть блюстакс. А вообще загрузка не идет из-за не совместимости с железом. С этим ничего не поделать, писать драйвер под каждый отдельный комп невозможно.
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28 aiss • 00:54, 05.10.2019
Зайди на Youtube на обзор этого видео там оставил комментарий. Я в нем все описал как и что.
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22 wayper24 • 14:44, 03.10.2019
у меня не получается запустить эту ОС ,виснет на загрузке 4 часа прошло и без изменений (((.Вообщем удалить удалил , а вот автозагрузка осталась .Как эту автозагрузку убрать ?
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23 Спец-комп • 16:14, 03.10.2019
Удалить файл с расширением .lst с системного диска и восстановить системный загрузчик
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19 tuner1983 • 23:41, 30.09.2019
У меня не заработало. formatting data partition please wait for a moment. И пока все на этом как быть?
tongue
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9 _SoKoL_KeP_ • 17:01, 29.09.2019
у меня вин7 стоит на ссд а ремикс я поставил на хдд и у меня сразу загружается винда. нет выбора какую операционку загружать.
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11 Спец-комп • 12:39, 30.09.2019
Нужно выбрать в БИОСе первым на загрузку тот диск где стоит Remix
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13 _SoKoL_KeP_ • 17:25, 30.09.2019
это я знаю, я думал можно че-то пошаманитьт а так каждый раз в биос лазить и блюстакс пойдет :-)
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14 Спец-комп • 19:11, 30.09.2019
БИОС нужно настроить один раз
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15 _SoKoL_KeP_ • 19:15, 30.09.2019
правильно !!один раз для ремикс, поиграл в игру, потом опять в биос что бы в вин7 зайти и так каждый день. или я чего то не понимаю?
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16 Спец-комп • 19:18, 30.09.2019
))) Вы чего то не понимаете)
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17 _SoKoL_KeP_ • 19:20, 30.09.2019
ну так разьясните а то кота за бубенчики дергаем))
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18 _SoKoL_KeP_ • 19:21, 30.09.2019
я в на просторах интернета не чего внятного так и не нашел.
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20 Спец-комп • 15:19, 01.10.2019
Нужно выбрать в БИОСе первым на загрузку тот диск где стоит Remix - это делается один раз! В звгрузчике можно выбирать что включить Windows или remix
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26 aiss • 00:40, 05.10.2019
Ничего подобного. У меня две виндовс 10-ка и 7-ка и RemixOS. Если установить на том диске на котором в приоретете на загрузке виндовс появляется выбор ОС. Выбираю то что мне надо и пользуюсь. И не в какой биос не загружаюсь. Просто народ откусывает с диска (Д) для андроид а надо с диска (С).
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