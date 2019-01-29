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Скачать программу для майнинга - NiceHash Miner

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Предлагаю вашему внимаю очень простую программу для майнинга биткоина и других криптовалют - NiceHash Miner. Программа может использовать разные алгоритмы для добычи криптовалют и конвертируют в зависимости от курса, для максимального заработка Биткоинов.

Будьте внимательны! Программа майнер использует 100% ресурсов вашей видеокарты, из-за этого температура видеокарты может значительно повышаться! Следите за температурой, например, через AIDA64 и не допускайте перегрева видеокарты! Помните что все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!

NiceHash Miner

Как работает NiceHash Miner?

Скачиваете NiceHash Legacy Miner нажав на кнопку скачать вверху или внизу. Устанавливаете ее на ваш компьютер, запускаете, добавляете в ручную ваш биткоин кошелек, выбираете устройства (при первом запуске нужно сделать бенчмарк что бы узнать сколько зарабатывает ваша видеокарта) и начинаете майнить - зарабатывать деньги. Кстати для майнинга можно использовать не только видеокарты но и процессор. если вы хотите точно знать сколько заработает ваша видеокарта то это можно посмотреть тут. Более подробно о установке, запуске и настройках программы я расскажу в видео:


В зависимости от вашего оборудования программа NiceHash Miner автоматически выберет самый прибыльный алгоритм, таким образом максимизируя ваш доход! Программа полностью безопасна, никто кроме вас не получит доступ к вашему компьютеру. Разработчик программы зарабатывает на комиссиях операций, эти комиссии адекватны.

Выплаты автоматически поступают на ваш кошелек при наборе минимальной суммы от 0,001 BTC раз в неделю или в день. Майнятся различные валюты, но все они переводятся в Биткоин. Многим это может не понравится, так на курсе других валют тоже можно заработать.

Для получения максимально развернутой статистики вы можете зарегистрироваться на сайте NiceHash, например что бы отслеживать всех работников на вашем кошельке.

Если вы спец в майнинге, то программа имеет возможность дополнительных расширенных настроек через конфигурационный файл.

Как завести биткоин кошелек?

Сейчас существует очень много различных сайтов на которых вы можете создать свой биткоин кошелек. Чаще всего они отличаются только процентом комиссий и уровнем защищенности. Я использую сайт - blockchain.info. Нажмите кнопку SIGN UP. Введите все данные. Подтвердите ваш емейл. Все, кошелек готов, его номер вы найдете в настройках. Подробнее в моем видео выше.

Как зарабатывать на биткоине?

Начинайте майнить криптовалюты и зарабатывать деньги!
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Просмотров: 155048 | Загрузок: 66080 | Комментарии: 306 | Рейтинг: 4.5/18
Всего комментариев: 3061 2 3 ... 16 17 »
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306 vovasampe • 11:16, 28.11.2019
Ge force 1080 пойдет?
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304 viktorsavostin1 • 13:43, 16.09.2019
Radeon RX 560 Series,i3-8350K 4.00GHz Пойдет?
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305 Спец-комп • 21:43, 16.09.2019
нет
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302 demidduniverse • 16:20, 20.08.2019
Amd radeon hd 7500m/7600m 4gb 2ядра пойдёт?
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303 Спец-комп • 21:31, 21.08.2019
нет
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300 serhiy2202200 • 18:50, 27.06.2019
CPU - AMD A10-5700; GPU RX570 4gb. процесор слабоват, но интересно как пойдёт. Получится что-то?
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301 Спец-комп • 14:45, 28.06.2019
Видяха сейчас будет давать 2-3 бакса в день
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298 mrkrot333 • 11:19, 08.06.2019
intel core i5 4570, radeon rx 570 будет идти?
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299 Спец-комп • 18:56, 12.06.2019
пойдет
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297 mrkrot333 • 11:02, 08.06.2019
какой процессор минимум должен стоять?
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295 viika • 05:37, 07.05.2019
nVIDIA GeForce 7600 GT, Тип ЦП HexaCore AMD FX-6300, 3800 MHz (19 x 200), можно?
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296 Спец-комп • 12:40, 07.05.2019
На проце но выйдет не много.
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293 Lariat • 14:55, 22.04.2019
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz 2.50 GHz
видео карта : AMD Radeon HD 5570
Пойдет? и что будет если попробовать?
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294 Спец-комп • 20:25, 22.04.2019
нет
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1Спам
292 lrizhkov2013 • 08:38, 09.02.2019
Пойдет ли AMD Radeon HD 7400
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291 lexaninjas • 11:11, 29.01.2019
Видеокарта NVIDIA GeForce 8500GT Процессор AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core Processor 4400+ 2,30 GHz ОЗУ 4Гб можно ли попробовать?
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