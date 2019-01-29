Скачать программу для майнинга - NiceHash Miner

Предлагаю вашему внимаю очень простую программу для майнинга биткоина и других криптовалют - NiceHash Miner. Программа может использовать разные алгоритмы для добычи криптовалют и конвертируют в зависимости от курса, для максимального заработка Биткоинов.

Будьте внимательны! Программа майнер использует 100% ресурсов вашей видеокарты, из-за этого температура видеокарты может значительно повышаться! Следите за температурой, например, через AIDA64 и не допускайте перегрева видеокарты! Помните что все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!







Как работает NiceHash Miner?

Скачиваете NiceHash Legacy Miner нажав на кнопку скачать вверху или внизу. Устанавливаете ее на ваш компьютер, запускаете, добавляете в ручную ваш биткоин кошелек, выбираете устройства (при первом запуске нужно сделать бенчмарк что бы узнать сколько зарабатывает ваша видеокарта) и начинаете майнить - зарабатывать деньги. Кстати для майнинга можно использовать не только видеокарты но и процессор. если вы хотите точно знать сколько заработает ваша видеокарта то это можно посмотреть тут. Более подробно о установке, запуске и настройках программы я расскажу в видео:





В зависимости от вашего оборудования программа NiceHash Miner автоматически выберет самый прибыльный алгоритм, таким образом максимизируя ваш доход! Программа полностью безопасна, никто кроме вас не получит доступ к вашему компьютеру. Разработчик программы зарабатывает на комиссиях операций, эти комиссии адекватны.

Выплаты автоматически поступают на ваш кошелек при наборе минимальной суммы от 0,001 BTC раз в неделю или в день. Майнятся различные валюты, но все они переводятся в Биткоин. Многим это может не понравится, так на курсе других валют тоже можно заработать.

Для получения максимально развернутой статистики вы можете зарегистрироваться на сайте NiceHash, например что бы отслеживать всех работников на вашем кошельке.

Если вы спец в майнинге, то программа имеет возможность дополнительных расширенных настроек через конфигурационный файл.

Как завести биткоин кошелек?



Сейчас существует очень много различных сайтов на которых вы можете создать свой биткоин кошелек. Чаще всего они отличаются только процентом комиссий и уровнем защищенности. Я использую сайт - blockchain.info. Нажмите кнопку SIGN UP. Введите все данные. Подтвердите ваш емейл. Все, кошелек готов, его номер вы найдете в настройках. Подробнее в моем видео выше.

Как зарабатывать на биткоине?

Начинайте майнить криптовалюты и зарабатывать деньги!

