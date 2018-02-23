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Скачать BlueScreenView

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Программа BlueScreenView позволяет быстро разобраться в причинах появления экрана смерти, синего экрана, BSOD на компьютере и исправить данную проблему.

Видео по использованию программы:


BlueScreenView сканирует все minidump файлы, созданные в результате падения системы Windows во время "синего экрана смерти" (BSOD), а также отображает информацию обо всех падениях в одной таблице.

Для каждого падения системы BlueScreenView выводит имя minidump файла, дату/время падения, основную информацию о падении, отображаемую на синем экране (код проверки ошибки - Bug Check Code и 4 параметра), а также сведения о драйвере или модуле, которые возможно были причиной падения (имя файла, название продукта, описание файла и версия файла).
скачать BlueScreenView
Для каждого падения, отображаемого в верхней панели, вы можете просмотреть сведения о драйверах устройств, загруженных во время аварии, в нижней панели. BlueScreenView также отмечает драйверы, адреса которых обнаружены в стеке падения, так что вы можете легко найти подозреваемые драйверы, которые возможно стали причиной падения.



Категория: Скачать программы | Добавил: | Теги: BSOD, экран смерти, minidump, скачать, Синий экран, BlueScreenView
Просмотров: 175040 | Загрузок: 120918 | Комментарии: 56 | Рейтинг: 3.9/7
Всего комментариев: 561 2 3 »
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56 shenkolya • 12:18, 12.06.2019
Добрый день!
вылетает синий экран с ошибкой Unexpected store exception .
программой вашей ничего не находит, клинером не удалял ничего, но сегодня экран опять вылезал.
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55 pro22869 • 01:01, 11.02.2019
Привет , у меня выскакивает синий экран после того как я начинаю что либо качать через торент или медиаджет бывает сразу а бывает через час.
код ошибки 0x000000d1 netio.sys . Гуглил , говорят что эта проблема из за драйвера сетевой карты , сколько не переустанавливал драйвера , все ровно появляется синий экран. Вот такие драйвера у меня находятся в разделе сетевые адаптеры ( Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
Устройства Bluetooth (личной сети) Устройство Bluetooth (протокол RFCOMM TDI) Mobile RINDIS Network Adapter #2
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53 sandradd • 11:24, 20.10.2018
Здравствуйте, скачала Вашу программу, но при открытии язык не читаем - какие-то закорючки.Скажите пожалуйста, где можно поменять язык?
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51 jackie070877 • 13:11, 05.10.2018
Павел, Доброго времени суток. Ещё раз спасибо Вам за ваши уроки. Столкнулся с проблемой: стали возникать синие экраны в ноутбуке Asus A52Je. Проверил в Victoria, HDD - потребовал замены. Сейчас, после замены ж.д. - опять, редко, но "вылетает" синий, после - черный экраны и перезагрузка системы. Установлены драйвера с сайта производителя+обновление программой IObit Driver Booster 5, но без нового видео, т.к. с ним - возникает "теневое свечение экрана" (экран черный, но в отблеске можно заметить ярлыки, кн. Пуск и др., возможно из-за замены матрицы когда-то). BlueScreen пишет:
100418-13384-01.dmp 04.10.2018 19:09:44 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 0x00000003 0x8709d9c8 0x8709db34 0x82e43020 ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.exe+e2bcc NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.24094 (win7sp1_ldr_escrow.180330-1600) 32-бит ntkrnlpa.exe+e2bcc ntkrnlpa.exe+2ec19f ntkrnlpa.exe+267cc3 ntkrnlpa.exe+267aad C:\Windows\Minidump\100418-13384-01.dmp 2 15 7601 161 344 04.10.2018 19:10:31
Что посоветуете сделать? С Уважением, Евгений.
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52 Спец-комп • 16:57, 05.10.2018
Очень похоже что у вас отваливается чип. Но точно смогут сказать в сервисом центре при полной диагностике.
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49 zxcdasv333 • 19:05, 02.10.2018
Здравствуйте !Обнаружилась ошибка
Текст ошибки : MEMORY_MANAGEMENT
Код ошибки : 0x0000001a
Драйвер причины: ntoskrnl.exe
Адрес причины; ntoskrnl.exe+154ea0
При проверке оперативной памяти выдало " Обнаружены проблемы с оборудованием " Что делать в таком случае ?
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50 Спец-комп • 00:50, 03.10.2018
Менять оперативку.
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47 iwanvlasenko2015 • 12:14, 25.08.2018
Текст ошибки : MEMORY_MANAGEMENT
Код ошибки : 0x0000001a
Параметр 1 : 00000000`00041201
Параметр 2 : ffffc7bf`fae870a8
Параметр 3 : 96000001`1c555025
Параметр 4 : ffffde84`4fe161b0
помогите плиз че за фигня и как ее решать angry
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48 Спец-комп • 13:01, 25.08.2018
Из под БИОСа проверьте память - https://www.youtube.com/watch?v=lwkQRDlWw1k
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44 nowicki_aleksander • 12:44, 22.04.2018
У меня тоже была схожая проблема с появлением синего экрана при выключении компьютера. Решилась при обновлении драйверов программой "Nvidia Geforce Experience". Старые драйвера (видимо косячные) были удалены программой и установились новые. Синий экран исчез.
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42 abc1961 • 11:27, 15.04.2018
Здравствуйте! Скажите пожалуйста загрузчики "bootmgr" Windows7,8.1,10-одинаковые или для каждой винды свой загрузчик.
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43 Спец-комп • 20:58, 15.04.2018
Похожий
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41 missluiza • 22:37, 27.02.2018
доброй ночи !! ребята помогите исправить этот букет ошибок
0x0000004e
0x0000003b
0x00000024
0x0000001a
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40 gatashov2001 • 02:02, 23.02.2018
Здравствуйте помогите пожалуйста с кодом ошибки (0xe06d7363) экран вылазит раз в месяц и я пользуюсь программой для очистки не нужных фалов(( Больше этого делать я не буду но пока программа не может найти ошибки(( а ждать месяц не хочиться до нового синего экрана и вобще он может не появиться(
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