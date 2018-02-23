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Скачать BlueScreenView
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Программа BlueScreenView позволяет быстро разобраться в причинах появления экрана смерти, синего экрана, BSOD на компьютере и исправить данную проблему.
Видео по использованию программы:
BlueScreenView сканирует все minidump файлы, созданные в результате
падения системы Windows во время "синего экрана смерти" (BSOD), а также
отображает информацию обо всех падениях в одной таблице.
Для каждого падения системы BlueScreenView выводит имя minidump файла, дату/время падения, основную информацию о падении, отображаемую на синем экране (код проверки ошибки - Bug Check Code и 4 параметра), а также сведения о драйвере или модуле, которые возможно были причиной падения (имя файла, название продукта, описание файла и версия файла).
Для каждого падения, отображаемого в верхней панели, вы можете просмотреть сведения о драйверах устройств, загруженных во время аварии, в нижней панели. BlueScreenView также отмечает драйверы, адреса которых обнаружены в стеке падения, так что вы можете легко найти подозреваемые драйверы, которые возможно стали причиной падения.
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