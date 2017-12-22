Последнее время меня часто спрашивают как правильно подобрать видеокарту к процессору? Что бы процессор смог раскрыть видеокарту, а видеокарта процессор! Сегодня мы и разберемся в довольно сложном для многих вопросе. Для начала давайте разберемся за что отвечает процессор, а за что видеокарта на примере игр. В двух словах процессор выполняет вычисления в играх, а видеокарта рисует картинку на основе этих вычислений. Что бы не забивать вам голову я все довольно сильно упростил. Поэтому связь процессора с видеокартой велика. Например, если процессор не сможет сделать вычисления для видеокарты, то ей нечего будет рисовать! То есть слабый процессор не сможет раскрыть весь потенциал видеокарты. В случае когда процессор мощный, а карта слабая происходит другое - процессор дает данные для прорисовки картинки но слабая видеокарта не успевает прорисовать красивую картинку, из-за этого FPS в игре снижается. Что бы получить более быстрый FPS нужно уменьшить настройки качества графики что бы карта успевала справляться со своими задачами. кстати я показывал как можно увеличь FPS на любом компьютере экстремально снижая настройки качества игры. Это я показывал в данном видео: Увеличиваем FPS Я думаю на этом примере всем понятно что самый лучший вариант для компьютера это самая мощная видеокарта и самой мощный процессор. Но купить такие цацки не всем по карману поэтому приходится искать видяху и проц исходя из того сколько денег на них есть. Давайте разбираться, ниже вы увидите 2 поля с тестами видеокарт и процессоров. Все очень просто В поиске пишите какая у вас видеокарта или процессор нажимаете FIND.

Далее смотрите общий тестовый бал например вы выбрали видеокарту GTX 1050Ti у нее на данный момент 5774 бала. В поле с процессорами нам нужно найти процессоры которые будут по балам подходить данной видеокарте у нас это будут: i7 950, i5 6400T, i7 7600U, i3 4370, Phenom II x6 1090t, A10 8850, i5 2320 и так далее. Смотреть процессоры можно по числу балов так же можно плюсовать и минусовать не более 10%! подробнее как смотреть я покажу в видео, видео выйдет в пятницу.

Как подобрать видеокарту к процессору?

Теперь вы легко можете подобрать видеокарту к процессору и наоборот. Просто смотрите на балы и выбирайте совместимое, так же если вы думаете про апгрейд, то всегда лучше ставить более мощную видеокарту. еще рекомендую обратить внимание на том что при установке новой видеокарты может понадобится более мощный Блок Питания, о том как правильно выбрать БП я показывал в этом видео:

Какой БП выбрать?







