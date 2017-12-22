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Как подобрать видеокарту к процессору?

Последнее время меня часто спрашивают как правильно подобрать видеокарту к процессору? Что бы процессор смог раскрыть видеокарту, а видеокарта процессор! Сегодня мы и разберемся в довольно сложном для многих вопросе.

Для начала давайте разберемся за что отвечает процессор, а за что видеокарта на примере игр. В двух словах процессор выполняет вычисления в играх, а видеокарта рисует картинку на основе этих вычислений. Что бы не забивать вам голову я все довольно сильно упростил. Поэтому связь процессора с видеокартой велика.

потянет ли процесссор видеокарту?

Например, если процессор не сможет сделать вычисления для видеокарты, то ей нечего будет рисовать! То есть слабый процессор не сможет раскрыть весь потенциал видеокарты. В случае когда процессор мощный, а карта слабая происходит другое - процессор дает данные для прорисовки картинки но слабая видеокарта не успевает прорисовать красивую картинку, из-за этого FPS в игре снижается. Что бы получить более быстрый FPS нужно уменьшить настройки качества графики что бы карта успевала справляться со своими задачами. кстати я показывал как можно увеличь FPS на любом компьютере экстремально снижая настройки качества игры. Это я показывал в данном видео:

Увеличиваем FPS

Я думаю на этом примере всем понятно что самый лучший вариант для компьютера это самая мощная видеокарта и самой мощный процессор. Но купить такие цацки не всем по карману поэтому приходится искать видяху и проц исходя из того сколько денег на них есть. Давайте разбираться, ниже вы увидите 2 поля с тестами видеокарт и процессоров. Все очень просто В поиске пишите какая у вас видеокарта или процессор нажимаете FIND.

Далее смотрите общий тестовый бал например вы выбрали видеокарту GTX 1050Ti у нее на данный момент 5774 бала. В поле с процессорами нам нужно найти процессоры которые будут по балам подходить данной видеокарте у нас это будут: i7 950, i5 6400T, i7 7600U, i3 4370, Phenom II x6 1090t, A10 8850, i5 2320 и так далее. Смотреть процессоры можно по числу балов так же можно плюсовать и минусовать не более 10%! подробнее как смотреть я покажу в видео, видео выйдет в пятницу.

Как подобрать видеокарту к процессору?


Теперь вы легко можете подобрать видеокарту к процессору и наоборот. Просто смотрите на балы и выбирайте совместимое, так же если вы думаете про апгрейд, то всегда лучше ставить более мощную видеокарту. еще рекомендую обратить внимание на том что при установке новой видеокарты может понадобится более мощный Блок Питания, о том как правильно выбрать БП я показывал в этом видео:

Какой БП выбрать?


Категория: Новости Hardware (железо) | Просмотров: 74868 | Добавил: | Теги: подобрать видеокарту к процессору, какую видеокарту выбрать, процессор раскроет видеокарту | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 67 Есть вопросы? Задавайте их на форуме.1 2 3 4 »
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66 baga3vat • 12:39, 28.01.2020
Добрый день!Подскажите пожалуйста у меня проц xeon e5 1650 v1 можно поставить gtx750ti 1050ti
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67 Спец-комп • 12:57, 28.01.2020
можно
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65 wasilisk20sn • 10:40, 07.01.2020
Подскажите пожалуйста, какую материнку и видеокарту подобрать для процессора AMD Ryzen 5 1600? Для будущего абгрейда?
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62 azavazava223 • 20:21, 05.01.2020
подойдут ли к процессору Intel Xeon X3440 видео карты: GTX 750 1GB, GTX 750ti 2gb, и посоветуйте пожалуйста видеокарту по мощнее под этот процессор.
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63 Спец-комп • 14:15, 06.01.2020
да
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61 azavazava223 • 20:13, 05.01.2020
Здравствуйте, подойдёт ли Видеокарта GTX560 gigabyte, к процессору Intel Xeon X3440?
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64 Спец-комп • 14:15, 06.01.2020
да
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58 g_tarasevich • 22:05, 21.12.2019
Подскажите пожалуйста какой проц и материнку (не дорогие комплектующие) можно взять к видокарте gtx 960
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59 Спец-комп • 23:25, 21.12.2019
напишите в группу вконтакте, там накидают вариантов
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57 g_tarasevich • 21:29, 14.12.2019
Здравствуйте , есть вопрос. Из-за чего могут быть микро смещения в стороны в играх(именно в ксго это заметил) , ставлю full hd все норм , ставлю 4:3 начинается стристись экран , подскажите в чем проблема может быть и как ее исправить ?
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60 Спец-комп • 23:33, 21.12.2019
проблема в том что это не родной формат картинки монитора, ставь 16/10 или 16/9
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55 g_tarasevich • 14:22, 11.12.2019
Какие видеокарты подойду к материнка Производитель: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель: M52L-S3 и процессору phenom x4 955
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56 Спец-комп • 15:58, 11.12.2019
любые
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53 ggentlemen97 • 18:19, 04.12.2019
Добрый день подскажите оптимальную видеокарту под проц Intel core 2 quad Q6700
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54 Спец-комп • 18:55, 04.12.2019
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51 bmw9344444 • 10:51, 19.11.2019
Intel® Pentium® E6500
Добрый день! вы посоветовали GTX750Ti я нашел два варианта это на 2гб и на 4гб какую именно мой проц сможет тянуть? и сможет ли GT1030 вытянуть?
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52 Спец-комп • 23:01, 19.11.2019
По хорошему карты нужны лучше, а это затычки на них все будет еле-еле работать. Но проц более мощные не вытянет.
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48 bmw9344444 • 09:52, 18.11.2019
Оперативки 2гб стоит два слота по 1гб
1-10 11-20 21-30 31-33
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